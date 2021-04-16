Переход на Отрадном проспекте / Киев Оперативный Facebook
В Киеве заметили необычный способ высадки деревьев - одно из них оказалось на тротуаре возле регулируемого перехода для пешеходов.
Соответствующие фото обнародованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На проспекте Отрадном озеленение идет полным ходом. Например, вот высадили дерево прямо на пешеходном переходе. Норм же?",- говорится в сообщении.
Киев Оперативный Facebook
Киев Оперативный Facebook
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