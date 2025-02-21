В Италии провели ДНК-тест 'кровавых слез' Девы Марии: результат удивил

Выяснилось, что "слезы" оказались кровью женщины, которая водила к статуе толпы паломников и рассказывала о и общении с Матерью Божьей.

В Италии провели ДНК-анализ "кровавых слез" со статуи Девы Марии. Ранее их считали чудом, на которое приезжали взглянуть сотни паломников со всего мира. Исследование показало, что красная жидкость на самом деле является кровью итальянки Гизеллы Кардии - женщины, которая собирала верующих у статуи и утверждала, что "общается" со святой, пишут The Guardian и IFLScience.

В 2016 году Гизелла Кардиа, которая ранее была судима за мошенничество, приобрела статую Девы Марии в католическом месте паломничества в Боснии и Герцеговине. Позже она создала центр паломничества в Тревиньяно-Романо (Италия), где статую поместили за стекло на одном из местных холмов.

Верующие массово прибывали, чтобы увидеть "чудо" - Кардиа заявляла, что статуя "плачет кровавыми слезами". Она также утверждала, что Дева Мария якобы передает ей сообщения и способна "приумножать пищу".

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Некоторые паломники начали обвинять Кардию в мошенничестве, утверждая, что она получала пожертвования якобы для создания центра помощи больным детям. Кардия наняла адвоката.

Юрист Соланж Макиньоли утверждает, что ДНК Кардии нашли на статуе вполне ожидаемо, поскольку она использовала статуэтку, целовала ее и держала в руках. В то же время она предположила, что наличие ДНК ее клиентки не исключает возможности сверхъестественного явления.

"Кто может сказать точно? Вы знаете ДНК Мадонны?" - задала риторический вопрос Макиньоли.

Гизелла Кардиа покинула Тревиньяно, и ее местонахождение пока неизвестно. Юрист говорит, что не знает, где сейчас молится Кардиа, но она "руководствуется глубокой верой".

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