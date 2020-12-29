Жизненная ситуация произошла в одном из дворов Харькова.

В Харькове пес пытался не дать своему опьяневшему хозяину замерзнуть под скамейкой.

Мужчина после выпитого залег вздремнуть на улице, зато собака изо всех сил пытался разбудить мужчину, чтобы тот шел домой.

Видео довольно человечного поступка четвероногого разместили очевидцы в Телеграм-канал Харьков Life.

"Жизненная ситуация в одном из дворов Харькова. Пьяный хозяин на полу и собака, которая не понимает что с ним делать. Недолго думая, она нашла решение... Как считаете у таких хозяев надо забирать собак?"- говорится в подписи под видео.

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Автор: Виктория Гордиенко