В Харькове патрульные остановили водителя, который перевозил людей на "ковре-самолете".
Читайте такжеОтталкивался от асфальта: в Одессе оштрафовали тракториста, ехавшего при помощи ковшаОб этом сообщают в патрульной полиции Харьковской области.
На проспекте Науки инспекторы заметили, что водитель Honda перевозил двух пассажиров на самовольно изготовленной конструкции.
Еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон.
На водителя составили административное постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования водителем и пассажирами средствами пассивной безопасности), ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов), а также административный протокол за ст. 173 (Грубое нарушение общественного порядка и спокойствия граждан).
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