В четверг Верховный суд Дании приговорил мужчину к 4 месяцам тюремного заключения после того, как он неудачно пошутил над полицейскими.
Об этом пишет Reuters.
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Инцидент произошел в марте 2020 года, когда в стране ввели первый жесткий локдаун. Полицейские остановили авто нарушителя для обычной проверки, однако водитель начал кашлять и кричать: "Корона!". Мужчину задержали, но тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Однако это не помешало возбудить дело против гражданина. Городской суд действия мужчины оправдал, но его осудил суд высшей инстанции. Апелляцию шутника не удовлетворили.
Сообщается о других похожих случаях в Дании 2020 года. СМИ связывают их со снижением доверия общества к действию правительства по борьбе с пандемией.
Так, английские и валлийские полицейские регистрировали по 200 случаев плевания и кашля на офицеров в неделю. При этом злоумышленники заявляли, что они – инфицированы.
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