23-летняя британка вызвала скорую, но попасть в больницу не успела.

В Великобритании 23-летняя девушка по имени Салли Смит не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка.

Девушка работала в ночном клубе. По ее словам, она не подозревала, что ждет ребенка: у нее продолжались месячные, и она совсем не прибавила в весе.

"Я понятия не имела, что беременна! Мне даже кажется, что я наоборот тогда похудела", - утверждает она.

На седьмом-восьмом месяце беременности Смит начали мучить боли в спине, но она думала, что просто устала.

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За неделю до родов ей стало трудно ходить, но даже это не беспокоило ее.

Накануне родов Смит вернулась домой после тяжелой смены и легла спать. Около 10 часов утра девушка проснулась от сильной боли в животе и по совету сестры решила принять ванну. Там у нее отошли воды.

Сестры сразу же вызвали "скорую", однако попасть в больницу роженица не успела.

Мальчик весом 3,11 кг появился на свет на парковке возле больницы, передает ТСН со ссылкой на Metro.

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Автор: Иван Бойко