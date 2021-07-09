В Великобритании 23-летняя девушка по имени Салли Смит не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка.
Девушка работала в ночном клубе. По ее словам, она не подозревала, что ждет ребенка: у нее продолжались месячные, и она совсем не прибавила в весе.
"Я понятия не имела, что беременна! Мне даже кажется, что я наоборот тогда похудела", - утверждает она.
На седьмом-восьмом месяце беременности Смит начали мучить боли в спине, но она думала, что просто устала.
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За неделю до родов ей стало трудно ходить, но даже это не беспокоило ее.
Накануне родов Смит вернулась домой после тяжелой смены и легла спать. Около 10 часов утра девушка проснулась от сильной боли в животе и по совету сестры решила принять ванну. Там у нее отошли воды.
Сестры сразу же вызвали "скорую", однако попасть в больницу роженица не успела.
Мальчик весом 3,11 кг появился на свет на парковке возле больницы, передает ТСН со ссылкой на Metro.
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