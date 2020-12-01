Пес выбежал на поле и начал гоняться за мячом / фото twitter.com/luizareis1909
В Бразилии во время матча между местными женскими командами на поле вдруг выбежал пес и начал гоняться за мячом.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Он так активно носился по полю, что врезался в одну из футболисток и сбил ее с ног. Пришлось сделать перерыв в игре, а собаку вывести за пределы поля. Но четвероногий игрок сопротивлялся и хотел продолжать свою игру. В конце концов, собаку успокоили и забрали с поля, а матч продолжился.
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