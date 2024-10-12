Наследие предков вместо русских присказок: украинские фразеологизмы на каждый день

Еще со школы мы помним, что фразеологизм - это устойчивое выражение, которое люди используют в быту, объясняя те или иные события, эмоции, ощущения. УНИАН подскажет, какие украинские фразеологизмы должен знать каждый украинец.

Красивые украинские фразеологизмы - список

Абсолютно все граждане Украины, которые считают себя настоящими украинцами, должны знать популярные фразеологизмы и их значения, чтобы не только искусно владеть родным языком, но и наполнить речь колоритом независимого народа.

Запомните - можно и нужно использовать ежедневно при любых ситуациях эти фразеологизмы - примеры их перечислены ниже:

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  • "аби лихо тихо" - ни во что не вмешиваясь, проявляя отстраненность;
  • "аби день до вечора" - небрежно, вяло;
  • "аж брати себе в око" - привлекать красотой, яркостью;
  • "аж виляски йшли" - очень сильно, со звонким звуком;
  • "баглаї напали" - не хочет работать, ленится;
  • "бачити смаленого вовка" - попадать в неприятные и опасные ситуации;
  • "бити лихом об землю" - не обращать внимания на неприятности, не опускать руки;
  • "брати на кпини" - насмехаться над кем-либо;
  • "вискочити як голий з маку" или "вискочити як Пилип з конопель" - сделать что-то неуместное и неожиданное;
  • "втерти маку (часнику)" - сильно ругать;
  • "вхопити шилом патоки" - потерпеть неудачу;
  • "годувати жданиками" - обещать, но не выполнять;
  • "грати чуба" - делать тяжелую работу;
  • "дай Боже ноги, а чорт колеса" - убежать;
  • "дрижаки хапати" - очень сильно мерзнуть или нервничать;
  • "лебедя рубати" - нести чушь, делать какую-то ерунду;
  • "мастити салом п’яти" - готовиться к побегу откуда-то, отступать от задуманного;
  • "мати мухи в носі" - быть горделивым и задиристым;
  • "ні за цапову душу" - зря, бесполезно;
  • "очей у Сірка позичати" - потерять стыд, совесть, чувство собственного достоинства;
  • "п’яте через десяте" - как попало, как-нибудь;
  • "як бик посцяв" или "так ніби бик посцяв" - криво;
  • "як виросте трава на помості" - никогда.

Как видите, такие аутентичные интересные фразеологизмы помогут вам обозначить свое отношение к происходящему событию или к человеку, а также выразить собственные эмоции и ощущения. Популярные фразеологизмы, например "як сніг на голову" или "поперед батька в пекло" знают все, а вот более редкими выражениями пользуются единицы.

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