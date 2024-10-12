Наследие предков вместо русских присказок: украинские фразеологизмы на каждый день

Еще со школы мы помним, что фразеологизм - это устойчивое выражение, которое люди используют в быту, объясняя те или иные события, эмоции, ощущения. УНИАН подскажет, какие украинские фразеологизмы должен знать каждый украинец.
Красивые украинские фразеологизмы - список
Абсолютно все граждане Украины, которые считают себя настоящими украинцами, должны знать популярные фразеологизмы и их значения, чтобы не только искусно владеть родным языком, но и наполнить речь колоритом независимого народа.
Запомните - можно и нужно использовать ежедневно при любых ситуациях эти фразеологизмы - примеры их перечислены ниже:
- "аби лихо тихо" - ни во что не вмешиваясь, проявляя отстраненность;
- "аби день до вечора" - небрежно, вяло;
- "аж брати себе в око" - привлекать красотой, яркостью;
- "аж виляски йшли" - очень сильно, со звонким звуком;
- "баглаї напали" - не хочет работать, ленится;
- "бачити смаленого вовка" - попадать в неприятные и опасные ситуации;
- "бити лихом об землю" - не обращать внимания на неприятности, не опускать руки;
- "брати на кпини" - насмехаться над кем-либо;
- "вискочити як голий з маку" или "вискочити як Пилип з конопель" - сделать что-то неуместное и неожиданное;
- "втерти маку (часнику)" - сильно ругать;
- "вхопити шилом патоки" - потерпеть неудачу;
- "годувати жданиками" - обещать, но не выполнять;
- "грати чуба" - делать тяжелую работу;
- "дай Боже ноги, а чорт колеса" - убежать;
- "дрижаки хапати" - очень сильно мерзнуть или нервничать;
- "лебедя рубати" - нести чушь, делать какую-то ерунду;
- "мастити салом п’яти" - готовиться к побегу откуда-то, отступать от задуманного;
- "мати мухи в носі" - быть горделивым и задиристым;
- "ні за цапову душу" - зря, бесполезно;
- "очей у Сірка позичати" - потерять стыд, совесть, чувство собственного достоинства;
- "п’яте через десяте" - как попало, как-нибудь;
- "як бик посцяв" или "так ніби бик посцяв" - криво;
- "як виросте трава на помості" - никогда.
Как видите, такие аутентичные интересные фразеологизмы помогут вам обозначить свое отношение к происходящему событию или к человеку, а также выразить собственные эмоции и ощущения. Популярные фразеологизмы, например "як сніг на голову" или "поперед батька в пекло" знают все, а вот более редкими выражениями пользуются единицы.