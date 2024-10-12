Наследие предков вместо русских присказок: украинские фразеологизмы на каждый день

Фразеологизмы на украинском языке способны заменить иноязычные поговорки.

Еще со школы мы помним, что фразеологизм - это устойчивое выражение, которое люди используют в быту, объясняя те или иные события, эмоции, ощущения. УНИАН подскажет, какие украинские фразеологизмы должен знать каждый украинец.

Красивые украинские фразеологизмы - список

Абсолютно все граждане Украины, которые считают себя настоящими украинцами, должны знать популярные фразеологизмы и их значения, чтобы не только искусно владеть родным языком, но и наполнить речь колоритом независимого народа.

Запомните - можно и нужно использовать ежедневно при любых ситуациях эти фразеологизмы - примеры их перечислены ниже:

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"аби лихо тихо" - ни во что не вмешиваясь, проявляя отстраненность;

- ни во что не вмешиваясь, проявляя отстраненность; "аби день до вечора" - небрежно, вяло;

- небрежно, вяло; "аж брати себе в око" - привлекать красотой, яркостью;

- привлекать красотой, яркостью; "аж виляски йшли" - очень сильно, со звонким звуком;

- очень сильно, со звонким звуком; "баглаї напали" - не хочет работать, ленится;

- не хочет работать, ленится; "бачити смаленого вовка" - попадать в неприятные и опасные ситуации;

- попадать в неприятные и опасные ситуации; "бити лихом об землю" - не обращать внимания на неприятности, не опускать руки;

- не обращать внимания на неприятности, не опускать руки; "брати на кпини" - насмехаться над кем-либо;

- насмехаться над кем-либо; "вискочити як голий з маку" или "вискочити як Пилип з конопель" - сделать что-то неуместное и неожиданное;

или - сделать что-то неуместное и неожиданное; "втерти маку (часнику)" - сильно ругать;

- сильно ругать; "вхопити шилом патоки" - потерпеть неудачу;

- потерпеть неудачу; "годувати жданиками" - обещать, но не выполнять;

- обещать, но не выполнять; "грати чуба" - делать тяжелую работу;

- делать тяжелую работу; "дай Боже ноги, а чорт колеса" - убежать;

- убежать; "дрижаки хапати" - очень сильно мерзнуть или нервничать;

- очень сильно мерзнуть или нервничать; "лебедя рубати" - нести чушь, делать какую-то ерунду;

- нести чушь, делать какую-то ерунду; "мастити салом п’яти" - готовиться к побегу откуда-то, отступать от задуманного;

- готовиться к побегу откуда-то, отступать от задуманного; "мати мухи в носі" - быть горделивым и задиристым;

- быть горделивым и задиристым; "ні за цапову душу" - зря, бесполезно;

- зря, бесполезно; "очей у Сірка позичати" - потерять стыд, совесть, чувство собственного достоинства;

- потерять стыд, совесть, чувство собственного достоинства; "п’яте через десяте" - как попало, как-нибудь;

- как попало, как-нибудь; "як бик посцяв" или "так ніби бик посцяв" - криво;

или - криво; "як виросте трава на помості" - никогда.

Как видите, такие аутентичные интересные фразеологизмы помогут вам обозначить свое отношение к происходящему событию или к человеку, а также выразить собственные эмоции и ощущения. Популярные фразеологизмы, например "як сніг на голову" или "поперед батька в пекло" знают все, а вот более редкими выражениями пользуются единицы.

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