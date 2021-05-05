Женщину оштрафовали, а командир самолета решил не пускать "шутницу" на борт.

Украинка устроила переполох в Гданьском аэропорту имени Леха Валенсы.

Читайте такжеВ Китае пожилых туристов под видом экскурсии заманили на кладбищеКак рассказали польские пограничники, 40-летняя женщина собиралась лететь в Киев, однако во время осмотра багажа заявила, что везет бомбу.

Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.

Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать "шутницу" на борт.

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Перевод: Катерина Комолова