Украинка устроила переполох в Гданьском аэропорту имени Леха Валенсы.
Читайте такжеВ Китае пожилых туристов под видом экскурсии заманили на кладбищеКак рассказали польские пограничники, 40-летняя женщина собиралась лететь в Киев, однако во время осмотра багажа заявила, что везет бомбу.
Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.
В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.
Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать "шутницу" на борт.
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