Ученые научили крыс управлять крошечными автомобилями (фото)

Крысы подпрыгивали в ожидании очередной поездки, следовательно грызуны получают удовольствие не только от вознаграждения, но и от самого процесса.

Ученые научили крыс управлять крошечными автомобилями, позволяя им не только достигать пунктов назначения, но и наслаждаться самим процессом поездки. Исследование показало, что крысы могут освоить вождение, используя проволоку как педаль газа. Грызуны демонстрировали впечатляющую точность при управлении за вкусное поощрение, пишет Live Science.

Крысы, которые жили в обогащенных условиях - с игрушками, пространством и социальными взаимодействиями, - осваивали вождение быстрее, чем те, которые находились в стандартных клетках. Это подтвердило гипотезу, что богатая среда стимулирует нейропластичность, то есть способность мозга адаптироваться к новым вызовам.

Исследовательская команда усовершенствовала конструкцию автомобилей, создавая эргономичные транспортные средства, которые напоминают грызунскую версию Tesla Cybertruck. Защищенная проводка, массивные шины и удобные рычаги делают эти машины безопасными и удобными для крыс.

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Поведение крыс, которые подпрыгивали в ожидании очередной поездки, натолкнуло ученых на мысль, что грызуны получают удовольствие не только от вознаграждения, но и от самого процесса. Это наблюдение стало основой программы Wait For It, которая изучала, как ожидание положительного опыта влияет на мозг.

Крысам приходилось ждать вознаграждения или проходить определенные задания, прежде чем получить лакомство. Предыдущие результаты показали, что ожидание не только меняет поведение, но и способствует развитию оптимистического когнитивного стиля, лучшему решению задач и более смелым стратегиям.

Одним из визуальных проявлений положительного опыта стало поднятие хвоста у крыс, связанное с дофаминовой активностью. Это свидетельствует о важности естественных механизмов вознаграждения, которые влияют на эмоциональное состояние грызунов.

Когда грызунам предоставили выбор - идти пешком или ехать к вознаграждению, большинство выбрали машину. Это подсказывает, что им нравится сам процесс путешествия, а не только его конечная цель.

Крысы за рулем стали не только открытием для нейробиологии, но и вдохновили людей переосмыслить подход к жизни, вознаграждениям и ежедневным путешествиям.

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