Пара сковала себя цепью / фото ТСН

Влюбленные из Харькова, сковавшие себя цепью 14 февраля, жалуются, что у них начали опухать руки.Читайте такжеДень влюбленных с тенью коронавируса: как 14 февраля отмечают в Азии (видео, фоторепортаж)

Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Харьков 1654". Также пара - Александр и Виктория - жалуется на боль в руках.

Проблемы, как ходить вместе на работу, пока у пары не существует, пишет ТСН. Оба работают дома, дистанционно. 

Судя по словам Александра на видео, цепь, скорее всего, снимут в ближайшее время. У девушки после сварки еще и ожоги остались.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

  • В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.
  • Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.
  • Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

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Автор: Ольга Робейко