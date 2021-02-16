Молодые люди собирались провести прикованными друг к другу три месяца.

Влюбленные из Харькова, сковавшие себя цепью 14 февраля, жалуются, что у них начали опухать руки.Читайте такжеДень влюбленных с тенью коронавируса: как 14 февраля отмечают в Азии (видео, фоторепортаж)

Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Харьков 1654". Также пара - Александр и Виктория - жалуется на боль в руках.

Проблемы, как ходить вместе на работу, пока у пары не существует, пишет ТСН. Оба работают дома, дистанционно.

Судя по словам Александра на видео, цепь, скорее всего, снимут в ближайшее время. У девушки после сварки еще и ожоги остались.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

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Автор: Ольга Робейко