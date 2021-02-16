Пара сковала себя цепью / фото ТСН
Влюбленные из Харькова, сковавшие себя цепью 14 февраля, жалуются, что у них начали опухать руки.Читайте такжеДень влюбленных с тенью коронавируса: как 14 февраля отмечают в Азии (видео, фоторепортаж)
Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Харьков 1654". Также пара - Александр и Виктория - жалуется на боль в руках.
Проблемы, как ходить вместе на работу, пока у пары не существует, пишет ТСН. Оба работают дома, дистанционно.
Судя по словам Александра на видео, цепь, скорее всего, снимут в ближайшее время. У девушки после сварки еще и ожоги остались.
Рука цепь
Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно
- В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.
- Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.
- Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.
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