45-летняя ведущая повторила тверк своих поклонников под мелодию шоу.

Телеведущая утреннего шоу "Good Morning Britain" Шарлотта Хоукинз станцевала тверк в прямом эфире, ошеломив своих коллег по камере.

Об этом пишет Daily Mail.

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45-летняя ведущая решилась на молодежный танец, когда ее коллега похвалил группу своих сторонников, исполнивших тверк под мелодию шоу в TikTok. Ведущая мгновенно решила это повторить.

Женщина, одетая в розовое платьице в кукольном стиле, вышла к камерам и начала с пылом танцевать. В эту же минуту коллеги, шокированные таким внезапным поступком Шарлотты, лишь бросили удивленное: "Боже мой!".

Тверк Хоукинз настолько понравился зрителям, что уже вскоре британцы повторяли его за ведущей, а сама звезда начала флешмоб в соцсетях. Однако не обошлось и без критики. Кто-то из пользователей сети возмущался таким несерьезным поведением ведущей, другие же заподозрили шоу в "набивании" рейтинга.

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Автор: УНИАН