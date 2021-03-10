На фоне двери нового туалета выступил представитель администрации университета, который торжественно перерезал красную ленточку.

В Государственном университете телекоммуникаций к 8 марта с пафосом открыли женский туалет.

Видеозапись с церемонии открытия появилась в соцсетях.

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На фоне двери нового туалета выступил представитель администрации университета, который торжественно перерезал красную ленточку.

По его словам, туалет открыли по указанию ректора университета, а выбором цветовой гаммы стен, материалами отделки занимались женщины.

После церемонии всех пригласили выпить шампанского.

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Автор: Денис Прядко