В Государственном университете телекоммуникаций к 8 марта с пафосом открыли женский туалет.
Видеозапись с церемонии открытия появилась в соцсетях.
Читайте также"Место женщины – на кухне": Burger King обвинили в сексизме из-за твита к 8 марта
На фоне двери нового туалета выступил представитель администрации университета, который торжественно перерезал красную ленточку.
По его словам, туалет открыли по указанию ректора университета, а выбором цветовой гаммы стен, материалами отделки занимались женщины.
После церемонии всех пригласили выпить шампанского.
Вас также могут заинтересовать новости
- Сексизм, стереотипы и презервативы: сеть аптек возмутила украинцев странной рекламой (видео)
- "Слуги народа" предлагают задерживать на семь суток за сексизм
- Правящая партия Японии разрешила женщинам присоединяться к заседаниям, но молча
- Игрушку Mr. Potato Head сделают гендерно нейтральной
- Рада хочет запретить сексизм в рекламе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram