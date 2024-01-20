Некоторым людям стоит сделать масштаб изображения-головоломки немного больше.

Обычные люди с легкостью заметят бизона в заграждении, а вот одаренные смогут за менее чем 10 секунд разыскать на изображении небольшую птицу - воробья.

Это загадка на логику и внимательность и люди, наделенные исключительной внимательностью и острым зрением, могут справиться с ней всего за 7 секунд. Если вы принимаете вызов - включайте секундомер и рассматривайте очень внимательно изображение-головоломку.

Попробуйте сразу сконцентрироваться на анализе тех мест, где потенциально может находиться птица, и отсечь те части изображения, на рассматривание которых нет смысла тратить время.

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Главное - не смотрите "одним глазом" на циферблат часов, - так вы рассеиваете внимание и, скорее всего, потерпите фиаско. Будьте максимально собранными для достижения успеха. Если вы знаете, что у вас есть проблемы со зрением, - то можете увеличить для себя масштаб головоломки.

А теперь мы вам покажем, где же сидел воробей.

Такая загадка для детей и взрослых уже появилась в сети

В зимнем лесу нужно было разыскать четвертую собаку. При этом троих псов сразу очень легко заметить.

Стоит отметить, что суперспособные люди найдут животное очень быстро - всего за 10 секунд. Очень важно "не залипнуть" на рассматривании собак, которых легко заметить на картинке.

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