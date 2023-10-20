Головоломка с мышью заставила многих взрослых чесать головы.

У вас незаурядный интеллект, если вы за 15 секунд сможете справиться со сложной оптической иллюзией, на которой изображено много разных грибов.

Рисунок опубликовал Bright Side, на нем нужно за указанное время найти мышь, говорится на jagranjosh.com. Это задание сложное, но его могут выполнить как взрослые, так и дети. "Изображение заставило тысячи взрослых чесать головы, пытаясь заметить скрытую мышь...", - отметило издание.

Если вы уже готовы к поискам - запускайте секундомер и "включайте" внимательность на максимум.

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Старайтесь тратить минимальное количество времени на обычное рассматривание грибов, а сосредоточьтесь на том, чтобы очень быстро найти среди них мышь, которая "притаилась".

Возможно, 15 секунд уже прошло, а зверюшку вы так и не нашли - в таком случае беспокоиться точно не стоит. Задача сложная, и вы можете дать себе еще немного времени, чтобы справиться с ней.

Если тайник мыши вы так и не нашли, но хотите знать правильный ответ, то сможете его увидеть чуть ниже.

Вот где скрывалась мышь на картинке

Интересные новости - вот какая головоломка уже опубликована

Размещено задание, которое помогает проверить, являетесь ли вы гениальным человеком: на рисунке нужно за 15 секунд найти всех поросят, и их немало.

Отмечается, что за указанное время с задачей могут справиться только те люди, которые наделены незаурядной смекалкой и внимательностью. Перед тем, как приступить к поиску, не забудьте включить секундомер.

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