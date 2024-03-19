Узнайте, кто вы с помощью этого теста на тип личности - выберите свитер, долго не раздумывая.

Ваш стакан наполовину полон или наполовину пуст? Этот увлекательный психологический тест подскажет, к какому типу людей вы относитесь - идеалистам, циникам или, возможно, и к тем, и другим. Совпадут ли результаты с вашим самовосприятием? Есть только один способ узнать это!

Выберите свитер, который вы бы надели - тест по картинкам

Некоторое представление о своем характере можно получить на основе выбора простого повседневного предмета - свитера. Чтобы пройти тест на тип личности, не тратьте много времени на размышления - просто следуйте своей интуиции и сделайте выбор. Итак, если ваш выбор:

Свитер №1

Если вы выбрали свитер номер 1, то, скорее всего, вы - идеалист. Вы из тех, кто верит в добро, присущее людям, склонны видеть мир в позитивном свете и всегда ищете положительные стороны в любой ситуации.

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Однако это не значит, что вы наивны - вы прекрасно знаете о суровых реалиях жизни, но предпочитаете сосредоточиться на ее положительных аспектах. Верите, что оптимизм - это выбор, и вы сознательно делаете этот выбор каждый день.

Свитер №2

Вы выбрали свитер номер два? Если да, то вы, скорее всего, циник. И это не обязательно плохо. Просто вы - реалист, склонный видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, без каких-либо прикрас.

Вас нелегко обмануть, и вы всегда смотрите на ситуацию со всех сторон. Вы из тех, кто задает сложные вопросы и не боится бросить вызов существующему положению вещей.

Свитер №3

Если вы выбрали свитер под номером 3, значит, в вас сочетаются циник и идеалист. Вы критически мыслите, не уклоняясь от правды, но при этом верите в возможность добра.

Вас нелегко переубедить, и у вас сильное чувство собственного достоинства. Вы прагматичны, но в то же время полны надежд. И видите мир таким, какой он есть, но также и таким, каким он мог бы быть.

Помните, что это всего лишь развлекательный тест, который не имеет под собой научной основы.

Вы также можете пройти тест на тип личности по картинкам, чтобы узнать, кто вы - хулиган или паинька.

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