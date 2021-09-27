Иностранцы пытались переплыть Западный Буг и нелегально попасть в ЕС.

На Волыни задержали двух граждан Ливана, которые пытались переплыть Западный Буг и нелегально попасть в страны Европейского союза.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что в Украину двое граждан Ливана прибыли законно. Однако в страны ЕС решили попасть нелегальным путем.

Читайте такжеВо Львове задержали испанца-нелегала, который несколько месяцев жил на территории ТРЦПо данным ГПСУ, чтобы нелегально попасть в Польшу, 26 сентября мужчины выбрали водный маршрут – через реку Западный Буг. При попытке переплыть водоем сработала пограничная сигнальная мина, на которую сразу выехала ближайшая группа реагирования.

"Нарушители решили времени не терять, разделись и поплыли к польскому берегу. Однако сильное течение вернуло их назад. На берегу их уже ожидали пограничники", - рассказала корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

Сейчас задержанные находятся в специальном помещении для содержания нелегалов. Их ожидает суд.

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Автор: Мирослава Бзикадзе