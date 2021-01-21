На записи видно, как стюардесса в униформе, держа бумажный стаканчик с напитком, танцует под композицию Baby.

Молодая стюардесса в мини-юбке покрутила бедрами в узком проходе самолета и вызвала восхищение у пользователей сети.

Короткое видео опубликовал Instagram-аккаунт @flight_love.

На записи видно, как стюардесса в униформе, держа бумажный стаканчик с напитком, танцует под композицию Baby канадского исполнителя Джастина Бибера. Девушка резко вскакивает с пассажирского кресла и в такт музыке начинает двигать бедрами, затем опускается на корточки, снова встает и, улыбаясь, садится обратно в сиденье.

Пользователи сети оценили внешность сотрудницы в комментариях.

«Как же хочется однажды попасть на твой рейс!», «Какие красивые ноги и колготки», «Очень привлекательная и красивая девушка», «Ты всегда в таком хорошем настроении, ты моя любимая стюардесса», «Какая она забавная и симпатичная!», «Необыкновенная женщина», - комментировали они.

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Автор: УНИАН