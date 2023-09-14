Рассказываем, куда ставить зубные щетки в ванной, чтобы не "подорвать" здоровье.

Зубные щетки стоят в стаканчике в ванной - это ситуация, в которой находится каждый украинец, ведь абсолютно все хранят щетки именно так. Однако врачи говорят, что такая привычка может стоить вам здоровья - УНИАН выяснил лайфхак для хранения зубных щеток, который поможет избежать фатальных последствий.

Почему нельзя хранить зубную щетку в ванной - мнение врача

Доктор Паял Бхалла, главный стоматолог и клинический директор Quest Dental говорит, что, когда человек выбирает, куда ставить зубные щетки в ванной, и использует для этого стаканчик, он подвергает себя опасности.

Все дело в том, что если санузел в квартире совмещен, то при смывании туалета бактерии вместе с капельками воды разлетаются по помещению. Они оседают на всех поверхностях, в том числе, и на зубных щетках. Более того, на таком важном предмете гигиены могут оставаться даже частички фекалий, которые тоже оказываются в воздухе, наряду с бактериями и водой. Еще одна причина - перекрестное заражение, которое происходит из-за того, что человек прикасается к какому-то грязному предмету, кишащему бактериями, а потом к щетине зубной щетки.

Видео дня

Почему нельзя хранить зубную щетку в футляре

На самом деле, единственная причина, почему так делать нельзя - это риск скопления огромного количества бактерий на внутренней стороне емкости. Если регулярно дезинфицировать футляр, то это идеальный способ хранения зубных щеток. Также важно помнить, сколько можно хранить зубную щетку, чтобы она не стала разносчиком бактерий - максимум месяц. По истечение этого срока предмет личной гигиены нужно заменить.

Где нужно хранить зубную щетку - рекомендации стоматологов

Хранение зубных щеток в ящике, который закрывается дверцами, а также в специальной емкости - это надежный способ защиты от болезнетворных бактерий. Если такой возможности нет, то врач советует держать щетки щетиной вниз, чтобы уберечь наиболее уязвимую часть этого предмета от вредоносных микроорганизмом.

Также важно регулярно мыть и дезинфицировать стаканчик, не прикасаться к щетке грязными руками и смывать унитаз только с закрытой крышкой.

Вас также могут заинтересовать новости: