Очень небольшое количество людей сможет увидеть тыкву, зашифрованную в изображении.

Сложная стереокартинка запутала многих пользователей интернета. Любители разгадывать стереограммы точно оценят эту хэллоуинскую иллюзию. Посмотрите на зашифрованное изображение и постарайтесь увидеть на нём тыкву с лицом.

Что такое стереокартинка

Стереограмма или стереокартинка - это специфичное изображение, в котором зашифрован 3D-рисунок. На первый взгляд такая картинка кажется плоской и хаотичной. Однако если смотреть на неё правильным образом, то постепенно начнет проявляться скрытое изображение.

Стереокартинки считаются полезными для тренировки зрительных мышц. Они проверяют способность мозга воспринимать изображение двумя глазами, то есть бинокулярное зрение. Именно поэтому их раньше часто печатали на обложках школьных тетрадей.

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Некоторые люди от природы не способны видеть стереограммы. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас ничего не получается.

Как правильно смотреть стереокартинки

Стереокартинки удобно разгадывать с телефона. Установите расстояние примерно 25 см. Расслабьте взгляд и расфокусируйте зрение, смотря "сквозь" изображение. Подождите около минуты - постепенно на экране начнет появляться 3D-объект.

Если так не получается, то попробуйте второй способ. Поднесите картинку очень близко к глазам и расфокусируйте зрение. Затем медленно отодвигайте изображение от лица, не фокусируясь на ней. На определенном расстоянии появится трехмерная фигура.

На этой картинке изображена тыква на Хэллоуин со страшной улыбкой. Попробуйте увидеть рисунок сами и делитесь этой головоломкой с друзьями.

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