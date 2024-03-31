Во время выполнения задания стоит постепенно рассматривать изображения.

Если вы хотите улучшить свою внимательность и собранность, а еще и любите изделия из муки, тогда вам может понравиться задание о пончиках.

Необходимо на изображении среди большого количества разноцветных кругов разыскать эти десерты. На выполнение задания нужно потратить 12 секунд - за это время вы должны разыскать 12 пончиков.

То есть, вы можете выиграть, если в среднем будете тратить на поиск одной вкусности около секунды. До того, как искать секундомер, сделайте глубокий вдох и медленно выдохните - это позволит вам успокоиться и с "ясной головой" взяться за выполнение задания.

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Во время поисков быстро отбрасывайте обычные круги, постепенно рассматривайте изображение, не пропускайте какие-то его части - таким образом у вас есть большие шансы на победу.

Впрочем, в случае проигрыша, вы все равно в выигрыше, поскольку проработаете свою внимательность.

Сейчас мы покажем все разноцветные пончики, изображенные на рисунке.

Размещена в сети такая летняя головоломка

На картинке в центре внимания находится большое животное - сурок, на фоне зелени, а найти необходимо бабочку.

На выполнение задания отведено 7 секунд - это достаточно малое количество времени, поэтому терять его нельзя. Стоит быть очень собранными, чтобы уложиться во временные рамки.

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