Женщина, находящаяся в декретном отпуске, гуляла по городу со своей знакомой. Как вдруг сзади к ним подбежали омоновцы и предложили пройти в автобус.

Жительницу белорусского города Гродно Любовь Сарлай задержали и оштрафовали за белые штаны с красными лампасами.

Об этом сообщает «Наша Нiва».

В воскресенье, 17 января, женщина, находящаяся в декретном отпуске, гуляла по городу со своей знакомой. Сзади к ним подбежали омоновцы и предложили пройти в автобус.

«В протоколе написали, что я участвовала в пикете, кричала "Жыве Беларусь!". Но милиционер от руки еще составлял объяснительную - там было о цвете брюк, который нарушает общественный порядок», - рассказала Сарлай.

Читайте также"Он не зарегистрирован": в Беларуси оперативник требовал от женщины смыть снеговика с окна (видео)

Женщины провели ночь в изоляторе. На следующий день состоялось судебное заседание по Skype. По словам Сарлай, судья спрашивал, какого цвета были куртка и шарф на ней, а также является ли рисунок на штанах заводским. Женщина сообщила, что носит эти брюки с 2014 года.

У задержанной двое детей, поэтому ее нельзя арестовать. Судья назначил ей штраф в 580 белорусских рублей. Ранее Сарлай представала перед судом дважды: после задержания и за фотографию в социальных сетях. Оба раза она была оправдана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко