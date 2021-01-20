Жительницу белорусского города Гродно Любовь Сарлай задержали и оштрафовали за белые штаны с красными лампасами.
Об этом сообщает «Наша Нiва».
В воскресенье, 17 января, женщина, находящаяся в декретном отпуске, гуляла по городу со своей знакомой. Сзади к ним подбежали омоновцы и предложили пройти в автобус.
«В протоколе написали, что я участвовала в пикете, кричала "Жыве Беларусь!". Но милиционер от руки еще составлял объяснительную - там было о цвете брюк, который нарушает общественный порядок», - рассказала Сарлай.
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Женщины провели ночь в изоляторе. На следующий день состоялось судебное заседание по Skype. По словам Сарлай, судья спрашивал, какого цвета были куртка и шарф на ней, а также является ли рисунок на штанах заводским. Женщина сообщила, что носит эти брюки с 2014 года.
У задержанной двое детей, поэтому ее нельзя арестовать. Судья назначил ей штраф в 580 белорусских рублей. Ранее Сарлай представала перед судом дважды: после задержания и за фотографию в социальных сетях. Оба раза она была оправдана.
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