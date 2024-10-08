Женщина рассказала свою фантастическую историю любви, которая началась в юности и получила продолжение в пожилом возрасте.

Сьюзи Уокер рассказала, как найти свою любовь в 70 лет. Ее жизненная история захватывает неожиданными деталями.

Как рассказала Сьюзи The Telegraph, она впервые встретила своего мужа Элвина в колледже. Ей было 17, а ему 19. Он изучал географию, а она готовилась стать двуязычным секретарем. У пары был короткий роман, который оставил глубокий след. Впрочем, жизненные пути Сьюзи и Элвина разошлись.

В начале 2019 года Элвин и Сьюзи снова начали общаться. За их спинами были браки и жизненные испытания. Их разговоры заложили основу для чего-то более глубокого. Вот советы Сьюзи, как найти любовь в 70.

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Правило 1: Общайтесь откровенно

Со временем я поняла, что в 70 лет важно открытие общения. У нас нет десятилетий для того, чтобы медленно узнавать друг друга. Мы с Элвином проводили месяцы в разговорах - иногда по телефону, иногда через видеозвонки, готовя еду в разных уголках страны. Мы говорили обо всем: прошлом, будущем, наших надеждах и детях. Это и есть любовь позже в жизни - много разговоров.

Правило 2: Будьте гибкими и умейте прощать

С возрастом приходит осознание, что обиды и конфликты не стоят потраченного времени. Мы оба пережили сложные этапы в жизни, и чтобы двигаться дальше, нужно отпустить прошлое. Переезд в дом, который Элвин делил с покойной женой, был непростым решением для меня, но мы решили, что не хотим жить отдельно. Мы договорились обсуждать все, даже неудобные темы, и всегда относиться друг к другу с уважением и добротой.

Правило 3: Наслаждайтесь общими интересами

Найти любовь в зрелом возрасте означает иметь время на общие интересы. Мы с Элвином обожаем музыку, ходим на концерты, гуляем вместе. Даже в обыденных вещах, как просмотр детективов или уютные вечера дома, мы находим радость.

Правило 4: Руководствуйтесь семейной динамикой

Не всегда легко вписаться в новую семейную структуру, но мои дети поддержали меня, даже если сначала были удивлены нашей быстрой помолвкой. Они увидели, что я счастлива, и это для них было главным.

Правило 5: Сосредоточьтесь на компании, а не только на физическом влечении

В 75 лет нас привлекает друг друга за наши личные качества, а не за внешность. Физическая страсть остается, но она трансформировалась в глубокое доверие и наслаждение быть рядом.

Правило 6: Принимайте прошлое друг друга

С возрастом у каждого из нас накапливается свой жизненный опыт. Чтобы отношения работали, нужно уважать прошлое своего партнера и уметь откровенно говорить о важных вещах - семье, финансах, вере и ценностях.

Правило 7: Фокусируйтесь на главном

Любовь в 70 лет приносит свободу. Вы больше не волнуетесь о том, чтобы произвести впечатление. Для нас с Элвином главное - быть вместе, наслаждаться жизнью и поддерживать друг друга. Мы знаем одно: никогда не поздно снова влюбиться.

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