По словам девушки, она отправилась отдыхать в Майями, не подозревая, что гостиница окажется свингерской.

Жительница американского Орландо случайно забронировала своей дочери номер в гостинице «для извращенцев»,

Об этом девушка с ником @chaneybelle рассказала в TikTok-аккаунте.

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По словам девушки, она отправилась отдыхать в Майями, не подозревая, что гостиница окажется свингерской.

Американка показала подписчикам зеркало на потолке, упаковку премиум-презервативов, игрушки для взрослых и шкаф с различными винами и шампанским.

«Мама забронировала нам отель в Майями, не предполагая, что он для извращенцев», - прокомментировала она апартаменты.

За сутки ролик посмотрели больше 2,5 миллиона пользователей и оставили много шуточных комментариев: «Что ж, ну хотя бы сувениры привезете», «Советую тебе не трогать кровать...», «Что ж, по крайней мере, кровати там должны быть очень удобными, а стены - с хорошей звукоизоляцией, так что соседей вы слышать не будете, хаха», «Моя мама как-то тоже едва не забронировала этот отель, а потом прочитала отзывы о нем в интернете...» - писали они.

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Автор: УНИАН