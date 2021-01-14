Жительница американского Орландо случайно забронировала своей дочери номер в гостинице «для извращенцев»,
Об этом девушка с ником @chaneybelle рассказала в TikTok-аккаунте.
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По словам девушки, она отправилась отдыхать в Майями, не подозревая, что гостиница окажется свингерской.
Американка показала подписчикам зеркало на потолке, упаковку премиум-презервативов, игрушки для взрослых и шкаф с различными винами и шампанским.
«Мама забронировала нам отель в Майями, не предполагая, что он для извращенцев», - прокомментировала она апартаменты.
За сутки ролик посмотрели больше 2,5 миллиона пользователей и оставили много шуточных комментариев: «Что ж, ну хотя бы сувениры привезете», «Советую тебе не трогать кровать...», «Что ж, по крайней мере, кровати там должны быть очень удобными, а стены - с хорошей звукоизоляцией, так что соседей вы слышать не будете, хаха», «Моя мама как-то тоже едва не забронировала этот отель, а потом прочитала отзывы о нем в интернете...» - писали они.
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