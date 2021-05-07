Результаты исследования показали, что кошки отдавали предпочтение оптической иллюзии квадрата чаще, чем фигуре, не образующей квадрат.

Многие владельцы кошек неоднократно замечали их склонность сидеть в закрытых пространствах: они забираются то в картонные коробки, то в корзины для белья, а иногда и просто сидят в очертаниях контуров фигур, наклеенных на пол.

Читайте такжеКот Антона Геращенко внезапно попал в кадр в прямом эфире: курьезное видеоАвторы нового исследования выяснили, что коты способны различать оптическую иллюзию квадрата не хуже настоящего, а также стоять (или сидеть) в нем.

Когнитивный этолог Габриэла Смит из Городского университета Нью-Йорка и ее коллеги провели исследование за стенами лаборатории (в том числе потому, что перемена места вызывает у котов стресс и может влиять на их поведение): авторы привлекли к участию обычных владельцев кошек, которые должны были выявить, способны ли их питомцы воспринимать зрительную иллюзию квадрата.

Исследование было опубликовано в журнале Applied Animal Behaviour Science. В испытании приняло участие более 500 питомцев, однако животных, успешно преодолевших все этапы, осталось только 30, передает Би-би-си.

В качестве объекта был использован "квадрат Канижа" (назван в честь психолога Гаэтано Канижа). За основу были взяты четыре фигуры, расположение которых по отношению друг к другу создает иллюзию квадрата.

Когда вы смотрите на эту картинку, ваш мозг достраивает стороны квадрата, хотя на самом деле его нет. Квадрат - лишь оптическая иллюзия, созданная при помощи четырех углов.

Владельцы кошек устанавливали на полу пару объектов одинаковых размеров на выбор, включая рамку, "квадрат Каниж", а также комбинацию фигур, не образующую квадрат ("Канижа контроль").

Далее участники исследования должны были записать реакцию своих питомцев на смартфон таким образом, чтобы случайно не повлиять на их выбор (для этого хозяевам среди прочего понадобились солнцезащитные очки).

Результаты исследования показали, что кошки отдавали предпочтение оптической иллюзии квадрата чаще, чем фигуре, не образующей квадрат, что указывает на восприимчивость животных к иллюзорным контурам и поддерживает гипотезу о том, что они воспринимают иллюзорный квадрат так же, как и настоящий.

Это исследование дает альтернативный взгляд на изучение зрительного восприятия кошек, а также поможет в изучении поведенческих особенностей этих животных, считают ученые.

Поскольку возможность воспринимать оптическую иллюзию может варьироваться от вида к виду, дальнейшие исследования в этой области должны сосредоточиться на изучении подобной способности у больших кошек, таких как львы и тигры.

"Разница в восприимчивости иллюзорных контуров у домашних и больших кошек может свидетельствовать о влиянии, оказываемом приручением животных на их зрение", - подчеркивают авторы исследования.

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Автор: Ирина Погорелая