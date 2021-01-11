На фотографиях видно, что кухня и другие комнаты квартиры все в грязи и копоти.

В испанском Мадриде на продажу выставили «самую страшную в мире квартиру», как прозвали ее пользователи соцсетей.

Об этом сообщает Noticia.ru.

При этом за апартаменты просят 105 тысяч евро.

Квартира находится в районе Абрантес. В объявлении говорится, что она вмещает четыре спальни, полностью оборудованную ванную комнату, гостиную с террасой и кухню с подсобным помещением. Рядом с домом есть автобусная остановка и метро.

Однако, по мнению пользователей сети, апартаментам срочно нужен капитальный ремонт. На фотографиях видно, что кухня и другие комнаты квартиры все в грязи и копоти.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН