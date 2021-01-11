В испанском Мадриде на продажу выставили «самую страшную в мире квартиру», как прозвали ее пользователи соцсетей.
Об этом сообщает Noticia.ru.
При этом за апартаменты просят 105 тысяч евро.
Квартира находится в районе Абрантес. В объявлении говорится, что она вмещает четыре спальни, полностью оборудованную ванную комнату, гостиную с террасой и кухню с подсобным помещением. Рядом с домом есть автобусная остановка и метро.
Однако, по мнению пользователей сети, апартаментам срочно нужен капитальный ремонт. На фотографиях видно, что кухня и другие комнаты квартиры все в грязи и копоти.
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