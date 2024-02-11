Основная причина - повышение эмоционального интеллекта.

Секрет счастья заключается в том, чтобы просто стать старше, считает Чип Конли, сооснователь Академии для людей старшего возраста и автор книги "Учимся любить средний возраст: 12 причин, почему жизнь становится лучше с возрастом".

В статье для CNBC он рассказал, что его жизнь в среднем возрасте разделилась на две части – одна очень мрачная - с 30 до 40 лет, и одна по-настоящему великолепная - начиная с 50 лет. И причина этого - повышение эмоционального интеллекта.

По его ссловам, эмоциональный интеллект, то есть способность понимать и контролировать свои эмоции, а также быть чувствительным к чувствам других людей, способствует развитию наших отношений и повышает уровень эмпатии.

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"Это может привести к укреплению социальных связей. А с возрастом социальные связи становятся еще более важными для нашего благополучия. Обладая более высоким эмоциональным интеллектом, вы также лучше понимаете эмоции других людей и сопереживаете им, что способствует более глубоким и полноценным отношениям", - отмечает он.

Он рассказал о том, как изменился его эмоциональный интеллект с возрастом.

1. Больше сострадания к другим, более глубокое сопереживание жизненным обстоятельствам других людей.

2. Снизилась реакция на эмоции и появилась большая свобода в эмоциональном плане. Конли отметил, что он научился не париться по пустякам и позитивно переоценивать негативный опыт. По его словам, одновременно улучшившаяся способность распознавать свои шаблоны, привычки и склонности позволяет более эффективно наблюдать за собой.

3. Перестать принимать все так близко к сердцу.

4. Лучшее понимание, как создать свою идеальную среду обитания.

Социологи называют это "владением окружающей средой", или способностью определять, в какой среде человек будет процветать, а также способностью адаптироваться к изменениям в этой среде.

"Это также объясняет, почему на рабочем месте пожилые люди в команде создают больше "психологической безопасности" в коллективе: потому что их умение ориентироваться в окружающей среде в сочетании с состраданием помогает им создавать надлежащие условия для процветания команды", - отмечает он.

5. Он стал больше ценить отношения. Как отмечает Конли, Гарвардское исследование развития взрослых и исследование "Голубых зон" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK298903/ убедительно показывают, что отношения, которые мы культивируем в своей жизни, действительно могут увеличить продолжительность нашей жизни.

Ранее УНИАН писал о 5 привычках, которые разрушают ваше счастье. Среди них - нервничать из-за неопределенности будущего, плыть по течению, критиковать себя.

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