Психологический тест по картинкам расскажет, можете ли вы предать любимого человека.

Измена любимого человека - болезненная ситуация для большинства людей, потому что доверие подорвано навсегда, а данные обещания рухнули. Можно пройти психологический тест, чтобы понять, есть риск такого поступка или нет.

Тест - способны ли вы на измену

Те, кто сомневается в себе или в своем партнере, могут пройти психологический тест - картинки подскажут, есть ли склонность к измене у конкретного человека. Все, что нужно сделать - это выбрать дерево, которое "откликается" больше остальных и прочитать расшифровку.

Дерево № 1

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Под влиянием эмоций вы способны на предательство, но когда буря утихнет, вы всё осознаете и будете очень раскаиваться. Такую особенность характера можно исправить, если научиться держать свои эмоции под контролем и не давать волю гневу.

Дерево № 2

Вы подвержены чужому влиянию и мнению, именно под таким давлением вы можете изменить любимому человеку. Если вам что-то кто-то скажет или как-то вас убедит сделать это, вы склонны совершить ошибку. Опасайтесь манипуляторов - именно они могут стать причиной ваших плохих поступков.

Дерево № 3

Вы от слова "совсем" не способны на предательство, потому что у вас очень мягкий и преданный характер. Зато вы можете в лицо высказать все, чем недовольны, а если вас не услышат, то вы прекратите общение с человеком. В любом случае, нервная система для вас дороже всего, и вы считаете, что уйти из ситуации - это лучше, чем ее усугубить.

Дерево № 4

Для вас свойственно изменять, но только в ответ - из мести. Проще говоря, если вас кто-то предаст, то вы не будете обижаться и простите человека, но потом пойдете и сделаете точно так же, чтобы облегчить себе совесть. Никаких корыстных побуждений в этом нет - один лишь воспитательный момент.

Дерево № 5

Вы не предатель по своей натуре, но можете оступиться из-за эмоций или глупой ошибки. При этом будете раскаиваться, извиняться и корить себя за содеянное. Нормой измену вы не считаете, а проступки бывают у каждого. По крайней мере, вы сделаете все, чтобы партнер вас простил, а такая ситуация больше не повторилась.

Дерево № 6

Предатель - это вообще не про вас, скорее, вас можно назвать мелким пакостником, который манипулирует людьми и провоцирует их на разные некрасивые поступки. Вы изменить не можете, зато могут изменить вам, причем в ответ на ваше поведение. Его сложно назвать взрослым, поэтому для того чтобы выйти из детской позиции, попробуйте научиться развлекаться не за чужой счет.

Дерево № 7

Вы настоящий эгоист, поэтому можете пойти на измену, если это выгодно лично вам. Например, интимные отношения с другим человеком могут помочь продвинуться по карьере или получить желаемое. Однако с возрастом вы поймете, что никакие материальные блага не могут заменить простое человеческое счастье - это понимание станет причиной смены ориентиров.

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