Даже выбор цветов способен обнажить нюансы личности.

Говорят, что все женщины любят цветы, а те, что не любят, врут. Так это или нет - догадаться сложно, но красивые букеты на самом деле радуют глаз и сердце прекрасных дам. И они, как оказалось, не просто жест внимания, а тест на тип личности - предпочтения в области цветов могут многое рассказать о человеке.

Тест на личность по цветам - какой букет вам нравится

На изображении вы видите три абсолютно разных букета. Ваша задача - выбрать тот, который кажется наиболее привлекательным. Именно так можно пройти быстрый психологический тест и узнать, к какому типу женщин вы относитесь. Удивительно, но результаты впечатляют.

Фейерверк

Видео дня

Если вы выбрали букет тюльпанов, значит, тест на тип личности пройден с результатом "фейерверк". Вы именно так женщина, для которой жизнь - это праздник, который можно устроить в любую минуту. Вы полны энтузиазма и оставляете после себя приятное впечатление. Вы всегда в хорошем настроении, умеете веселиться, обладаете шикарным чувством юмора и "заряжаете" своей энергетикой окружающих. Природная харизма позволяет вам быть магнитом для других людей - они действительно восхищаются вами. Жизнь строите так, как хотите сами, и сами устанавливаете правила.

Фонарь

Если вам нравится букет алых роз, то вы женщина-фонарь. Вы склонны освещать путь тем, кто заблудился в жизни, умеете помочь советом благодаря мудрости и внутренней уверенности. Умеете руководить людьми и любите это делать, подчиненные доверяют вам и уважают вас. Вы можете вести за собой толпу, прирожденные лидерские качества помогают в этом. В периоды неопределенности и тяжелых жизненных ситуаций именно вы вселяете уверенность в людей, которые чувствуют себя рядом с вами спокойно. Им не о чем волноваться - вы никогда не осудите и не откажете в помощи.

Свеча

Если вы бы хотели стать обладательницей третьего букета, то вас можно назвать женщиной-свечой. Вы горите тихо и спокойно, но можете согреть любого человека и пространство вокруг себя. Вам гораздо приятнее наедине с собой, чем в обществе, но если вы оказываетесь рядом с людьми, им становится тепло и уютно. Вы умеете найти общий язык практически с каждым человеком, но не терпите глупости.

Вы, словно свеча, можете гореть долго, не растрачивая силы попусту. Ваш выбор - стабильность и уверенность, вы знаете, что дорогу осилит идущий, и вам незачем сгорать дотла за секунду ради одного мгновения счастья. Стойкость характера и умение стабилизировать себя после любых потрясений - ваши сильные стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: