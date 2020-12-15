Во Львовской политехнике первокурсники на контрольной смотрели картинки с обнаженными мужчинами и женщинами. В сеть попало видео с дистанционной пары по дискретной математике.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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"Я выбрал замок. У меня были первые семь картинок – подсолнухи. А потом определенная девушка с кнутом ходила за мальчиком", – пояснил на паре студент. На что преподаватель ответил: "Вы имеете право, в принципе, закрывать глаза или отворачиваться от экрана".
Педагог объясняет это японской методикой: картинки появляются после каждого правильного ответа онлайн, чтобы студент получал удовольствие, а не стресс. Тем более, что картинки можно было выбирать. Однако почему произошел сбой - не знает.
В университете уже собирают комиссию, чтобы проверить, действительно ли выдумка преподавателя является японской методикой, и оценить, были ли демонстрируемые файлы эротикой.
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