Врач Майкл Мосли поделился советами, как улучшить свое питание, если вы испытываете тягу к еде.

Не секрет, что придерживаться диеты бывает довольно сложно. Для некоторых людей это очень тяжело. И хотя существует множество диет, призывающих людей ограничивать потребление калорий и резко сокращать размеры порций, всегда лучше придерживаться здорового питания и по мере возможности заниматься спортом.

Но если без строгой диеты не обойтись, то лучше выбрать ту, которая точно подойдет. Доктор Майкл Мосли является экспертом в области питания и известен как автор популярной диеты 5:2. У него есть много советов как обуздать тягу к еде, когда нужно отказаться от вредной пищи.

По его словам, тягу к еде, к примеру, может снизить вода, поэтому ее количество стоит увеличить.

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"У меня есть правило семи на день, которое заключается в том, что я стараюсь ходить в туалет семь раз в день, чтобы сдать мочу - если вы пьете много воды, то это снижает тягу к алкоголю и помогает чувствовать себя лучше. Это правило позволяет не беспокоиться о том, выпиваете ли вы один или два литра", - объяснил эксперт.

Кроме того, он призвал людей не слишком беспокоиться о подсчете калорий.

"Если у вас нет существенных проблем со здоровьем или вы еще ребенок, то я бы настоятельно рекомендовал игнорировать подсчет калорий, а вместо этого сосредоточиться на употреблении цельных продуктов. Однако если у вас, например, диабет второго типа или гипертония, то простой переход на более здоровое питание мало что изменит", - отметил Мосли.

Среди других советов по соблюдению диеты - прием пищи за обеденным столом в кругу друзей или членов семьи, поскольку позволит есть медленнее и обращать внимание на то, что вы едите. Он также рекомендует во время ужина заполнять треть тарелки некрахмалистыми овощами, особенно зеленью. Это могут быть брокколи, шпинат, салат-латук, спаржа, сельдерей, капуста или зеленый горошек.

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