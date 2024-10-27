С того момента, как женщина объявила, что ждет ребенка, ей часто начинают советовать, как она должна выглядеть и ощущать беременность.

Беременность часто романтизируют в фильмах и журналах, но правда в том, что для большинства женщин это глубоко личный и сложный опыт.

Дело в том, что для многих этот путь - не только преодоление физических изменений, а также время противоречивых эмоций, проблем психического здоровья, пишет Forbes.

В исследовании, опубликованном в журнале Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, специалисты опросили 11 женщин о психологических проблемах во время беременности.

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Вот три основные проблемы, о которых они рассказали:

1. Чувство испытания "неправильных" чувств

Одним из наиболее часто сообщаемых переживаний во время беременности является испытание "неправильных" чувств по этому поводу. Женщины чувствовали сильный эмоциональный конфликт между радостью и тревогой, волнением и подавляющей грустью из-за этого важного жизненного перехода.

Они не могли поделиться своими эмоциями с близкими из-за страха осуждения или непонимания с их стороны.

На самом деле, высокий уровень стресса и истощения - обычное дело, поскольку физические нагрузки беременности усугубляют проблемы с психическим здоровьем, заставляя женщин опасаться, что после родов все станет только хуже.

Крайне важно понимать, что ни одно чувство во время беременности не является "неправильным". Эти эмоции являются естественной частью такого меняющего жизнь перехода, и женщинам важно проявить благосклонность к себе, а также получить принятие и поддержку от близких в это время.

2. Борьба со стереотипами вокруг потребностей психического здоровья

Общественные ожидания относительно беременности могут сильно влиять на психическое здоровье. С того момента, как женщина объявила, что ждет ребенка, ей часто начинают советовать, как она должна выглядеть и ощущать беременность. Преобладающее представление о беременности как об идиллическом, радостном времени часто заставляет женщин чувствовать себя так, будто они потерпели неудачу, когда их опыт не совпадает.

Именно по этой причине многие женщины чувствуют необходимость скрывать свои трудности, опасаясь осуждения со стороны окружающих.

Они могут чувствовать себя стигматизированными из-за того, что не воплощают счастливый, сияющий образ беременной женщины, которого от нее ожидают. Возникающее в результате чувство изоляции может еще больше усложнить для них поиск помощи, когда она им больше всего нужна.

3. Борьба с отсутствием поддержки

Многие женщины также сообщили об отсутствии осведомленности и доступа к ресурсам, связанным с перинатальным психическим здоровьем. Хотя послеродовая депрессия стала более заметной, проблемы с психическим здоровьем во время самой беременности часто упускаются из виду.

Несколько участниц отметили, что врачи сосредоточились на биологических объяснениях их подавленности, таких как гормональные изменения, но это часто оставляло женщин чувствовать себя бессильными.

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