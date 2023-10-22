Психологический тест на личность поможет лучше узнать себя или другого человека.

Как правило, знакомый нам психологический тест - картинки, из которых нужно выбрать какую-то одну, а затем психолог их расшифрует. А как вам идея о том, чтобы просто обратить внимание на человека, когда он сидит? Поза, которую он принимает, многое расскажет о нем.

Как узнать психологический портрет - тест по ногам

Самый простой способ быстро пройти тест на психологический портрет - это обратить внимание на положение ног человека, когда он присаживается на стул или кресло. Кажется, что он держит ноги так, как ему удобно, но на самом деле та или иная поза способна достать все скелеты из шкафа испытуемого.

Скрещенные лодыжки

Человек, которые держит ноги в таком положении, практичный, утонченный, сдержанный и элегантный. Может воодушевлять и мотивировать людей, буквально "заряжает" своими амбициями остальных. Готов работать ради своей мечты, но никогда не проявляется агрессивно, умеет контролировать эмоции. Никогда не торопится с решениями, всегда заканчивает начатое. Люди доверяют такому человеку, потому что он следит и за внешностью, и за словами, а также умеет скрывать свою неуверенность и убеждать.

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Одна нога на другой

Такая личность - настоящий дипломат, способный вести диалог на любую тему. Приятный собеседник, мудрый и уравновешенный, никогда ни к кому не относится предвзято. Взвешивает слова прежде, чем их произнести, относится к окружающим внимательно. Нелегко доверяет, ведет себя, как интроверт, но обладает энергией творчества. Наслаждается жизнью и не считает нужным кому-то что-то доказывать - он может сам о себе позаботиться, если от него отвернутся люди. В друзьях и знакомых избирателен, предпочитает общаться с теми, кто разделяет его мысли, взгляды и настроения. Больше заинтересован в самоанализе, чем во внешнем мире, поэтому оказывается мудрее многих окружающих его людей.

Голеностоп одной ноги на колене другой

Такая поза - верный признак того, что перед нами авторитарная личность, желающая доминировать. Человек обладает достаточным уровнем самоуверенности, чтобы очерчивать личные границы. Как правило, хорошо одевается и выглядит - уверен, что порядок должен быть всегда и во всем. Никуда не торопится - всему свое время и место.

Личность, принимающая тазу позу, считает, что над недостатками надо работать, поэтому много времени тратит на самосовершенствование. Еще один приоритет - карьера, причем, она должна быть захватывающей, интересной и перспективной. Для посторонних людей человек подобного типа - закрытый, грубый и высокомерный, но для близких он самый заботливый на свете.

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