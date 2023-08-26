Рассказываем, какие есть позы для сна и что можно узнать о человеке, если знать, как он спит.

Положение тела, которое выбирает человек, ложась спать - это не только физиологические предпочтения, но и удачный тест на характер. Психологи говорят, что мы определяем наиболее удобную позу не просто так - она может указывать на те или иные черты личности.

Позы сна и их значение с картинками - выберите свою

Для того чтобы быстро пройти этот тест, а также понять, какие бывают позы для сна - что означают они в рамках психологии, вам нужно выбрать из предложенных положений то, которое вы принимаете, отправляясь в царство Морфея.

1 - Поза для сна "ребенок"

Если вы засыпаете, сворачиваясь калачиком, как плод в утробе матери, это означает, что вам не хватает заботы и внимания. Вы интроверт, который не привык открывать свое сердце посторонним людям, но в то же время вы очень сильно нуждаетесь в любви, понимании и принятии.

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Сон в этой позе указывает на склонность человека бежать от проблем в реальной жизни, закрываться от них, а не решать. Наиболее комфортно вы ощущаете себя в кругу семьи - это для вас самые близкие люди. В обществе незнакомцев начинаете нервничать и беспокоиться, как и публичные выступления - вам тяжело общаться с большой аудиторией.

2 - Сон на боку

Сон на правом или левом боку выбирают спокойные люди, которые могут заговорить с кем угодно, найти выход из любой ситуации и вообще никогда не боятся трудностей. Ваша проблема в слишком высоком уровне доверия - вы можете верить на слово людям, не проверяя их. Из-за этого часто бываете обмануты.

Вы взвешенно подходите к принятию решений, никогда не действуете "от сердца" - всегда руководствуетесь умом. Пускай ваши шаги в этом направлении медленны, но для вас лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, чем действовать впопыхах.

3 - Сон в произвольной позе

Человек, который спит именно так, как будто находится в свободном падении, скорее всего, очень любит общаться и веселиться. Он коммуникабелен, легко и непринужденно ощущает себя в незнакомых компаниях, может найти общий язык с новыми знакомыми.

Вы также очень любите, когда вас оценивают по достоинству, тяжело переживаете состояние невидимки. Вы делаете все, чтобы не оказаться в этом положении и держите от себя подальше людей, неспособных зажечь вокруг вас софиты. Для вас очень важно знать, что вы нужны и незаменимы - для этого вы готовы свернуть горы.

4 - Сон на спине

Если вы чаще всего спите на спине, значит, вы очень уверенный в себе человек. Привыкли брать от жизни максимум и убеждены, что побеждает сильнейший. Избегаете конфликтов и держитесь подальше от "токсичных" людей - не считаете нужным встревать в бессмысленные дрязги и тратить на это свою энергию.

Больше молчите, чем разговариваете, цените порядок и рационализм. У вас также могут быть завышенные требования к себе и окружающим, но такая позиция берется неспроста - ваша педантичность позволяет все рассчитать и точно понять, способен человек сделать то, что от него требуется, или нет. Сон на спине - признак лидерских качеств и упрямой борьбы за независимость.

5 - Положение сна "звезда"

Некоторые психологи называют эту позу "звезда", если человек спит с руками под головой или "разбрасывает" их по кровати, как и ноги. Такая поза указывает на человека, который больше всего ценит в отношениях дружбу, уважение и доверие.

Вы тянетесь к людям, слушаете их, помогаете им, всегда стремитесь подставить плечо в трудную минуту. Ждете того же самого в ответ, иногда получаете. Вы очень чувственная личность, эмпат, который никогда не пройдет мимо нуждающегося. Сострадание и поддержка других - ваша цель в жизни.

6 - Сон на животе

Такая поза - один из главных признаков того, что человек, засыпающий на животе, стремится к независимости. Он прямолинеен и даже несколько циничен, за что окружающие могут назвать его грубияном. Вас критикуют, но важно научиться разделять такую критику на конструктивную и бессмысленную.

У вас есть задатки руководителя - отлично получается управлять массами. Если в жизни что-то не получается, вы не опускаете руки, а принимаете обстоятельства и продолжаете идти вперед. Ваши грехи - импульсивность и неуверенность в себе, это мешает достигать целей, но служит отличным щитом от вашего гнева. Вам стоит проработать в себе эти качества, чтобы улучшить жизнь.

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