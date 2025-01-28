'Подумала, что это шутка': женщина рассказала, как привычка партнера шокировала ее на свидании

Пользователи сети согласились, что привычка мужчины была просто "отвратительной".

Девушка поделилась историей, которая шокировала ее на свидании с мужчиной, с которым она общалась несколько месяцев. Их совместный обед в пабе превратился в неприятный инцидент, который заставил ее задуматься о дальнейших отношениях, пишет Mirror.

По ее словам, все произошло, когда они пришли в паб, чтобы пообедать. Стол рядом с их местом еще не был убран, и на тарелках оставалось немного еды.

"Я спросила его, что он хочет съесть на обед, и он сказал, что просто съест немного тостов и сосисок с неубранного стола. Я подумала, что он пошутил, и рассмеялась. Но он на самом деле это имел в виду. Он взял два куска остатков, холодные тосты и сосиски. Я сказала, что я куплю ему обед, и он сказал, что не терпит пустой траты еды", - поделилась она.

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Женщина решила заказать себе обед и съесть его самостоятельно, ведь ее партнер уже успел поесть остатки чужой еды. Она также вспомнила, что раньше он лишь намекал на подобное поведение, но на этот раз решился реализовать свои намерения.

"Или это вас оттолкнет от кого-то? Или я должна быть более покладистой? Честно говоря, это заставило меня почувствовать себя очень неудобно, и я считаю это очень непривлекательным", - добавила она.

Комментаторы на платформе преимущественно осудили такое поведение. Большинство пользователей написали, что это является неприемлемым.

"Боже мой, это отвратительно", "Да, я бы его бросил", "Это абсолютно низко. Я вообще не мог пройти мимо этого. Как отвратительно. Брось его немедленно", - высказывались читатели.

Другие также отмечали, что это непросто неприятно, но и опасно для здоровья: "Я честно думал, что это будет о том, что он собирает ваши остатки пищи, но о Боже мой, это действительно отвратительно!"

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