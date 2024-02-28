Как оказывается, не зря эти деревья так часто можно увидеть вдоль дорог.

Сейчас во многих населенных пунктах, которые входили в состав уже распавшегося Союза Советских Социалистических Республик, сложно не встретить кучу одних и тех же деревьев - высоких, да еще и выделяющих пух во время цветения. Далеко не все знают, почему в СССР сажали тополя. Как оказывается, делалось это по нескольким причинам, и распоряжение на высадку этих деревьев дал Иосиф Сталин.

Активно высаживать их стали в 1950 годах. В это время страну отстраивали от руин, которые возникли в результате Второй мировой войны, и нужно было озеленить огромную территорию - вот зачем Сталин приказал сажать тополя.

Этим деревьям отдали предпочтение по нескольким причинам:

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они непривередливы;

очень быстро растут;

являются уникальным фильтром, созданным природой.

Примечательно, что благодаря тому, что тополя имеют пирамидальную форму, их можно высаживать очень близко друг к другу.

Вот зачем в СССР сажали тополя - вы могли этого не знать

Такие деревья борются с загазованностью, они могут поглощать вредные соединения. Считается, что именно для этого их высаживали возле дорог. Этих гигантов называют рекордсменами в плане отдачи кислорода в среду, которая их окружает, - им приписывают свойство в сутки вырабатывать такой объем оксигена, которого хватит четырем взрослым людям. Как понимаем, в городах такая "фишка" дерева особенно ценная.

Еще несколько причин, для чего садили тополь

Некоторые утверждают, что эти деревья специально высаживали возле дорог - они своим мощным корнем удерживают грунт, чтобы он не проседал, и таким образом дорожное покрытие дольше сохраняется целым.

Еще бытует мнение, что их сажали специально в очень влажных местах - они могут вобрать в себя много жидкости.

Во время высадки тополей в Советском Союзе спешили, поэтому не отобрали саженцы-мужчины, которые не производят пух. Из-за такого "прокола" сейчас в период цветения тополей во многих бывших советских населенных пунктах настоящая "зима" - пух летает везде, попадает в дыхательные пути и может спровоцировать аллергию. Кроме того, он отлично горит, и из-за него может произойти серьезный пожар. Также высаженные еще во времена "совка" деревья достигли очень большой высоты, их ветки иногда падают и рвут провода. По этим причинам старые тополя сейчас вырубают.

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