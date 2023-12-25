Рассказываем, чем пользовались, когда не было туалетной бумаги и в какой момент она появилась в СССР.

Туалетная бумага - важный гигиенический товар, без которого сейчас трудно представить жизнь цивилизованного человека. Однако несколько десятков лет назад, когда был "жив" Советский Союз, его граждане долго не знали о существовании такого предмета. УНИАН выяснил, что было в СССР вместо туалетной бумаги и когда появился знакомый нам рулон.

Почему в СССР не было туалетной бумаги - главная причина

О причинах отсутствия "туалетки" рассказывают некоторые историки, напоминая, что Советский Союз возник на руинах аграрной страны, где основным предметом экспорта была пшеница. В Российской империи большинство людей жили в деревнях - отмена крепостного права, конечно, увеличила приток приезжих в город, но в процентном соотношении крестьян было все равно больше.

Им, в свою очередь, туалетная бумага была не очень нужна - в деревне люди поняли, что было вместо туалетной бумаги удобно воспользоваться водой, листьями лопуха или старыми газетами. Аристократы же покупали импортные дорогие средства - например, салфетки. Даже если сельский житель переезжал в город, ему незачем было менять свои привычки, а это приводило к отсутствию спроса. Нет спроса - нет предложения.

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В каком году начали продавать туалетную бумагу в СССР

Учитывая то, что Советский Союз начал активную борьбу с "тяжелым царским наследием", пережил революцию, потерю территорий, развал экономики и многие другие факторы, началась мощная индустриализация. Люди переселялись из бараков в квартиры, устраивались на работу, и бегать за лопухами уже не было возможности. К примеру, известно, что к 1937 году туалетная бумага уже была - издание "Бумажная промышленность" перечисляет список гигиенических средств, среди которых этот предмет есть.

Выглядела она не так, как сейчас - не в рулонах, а в виде пачки прямоугольных листков. Это именно то, что было раньше вместо туалетной бумаги привычного нам вида, но, де-факто, нужное средство гигиены все-таки присутствовало.

Однако существует миф, что туалетная бумага появилась в 1969-м - причиной данного заблуждения стало начало производства рулонной туалетной бумаги в конце 70-х. Радикальные люди убрали из этого факта слово "рулоны" и оказалось, что бумага появилась в СССР позже, чем Гагарин полетел в космос.

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