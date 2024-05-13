Украинские названия месяцев звучат очень красиво, а некоторые их значения совсем не очевидны.

В украинском языке каждый месяц года имеет уникальное название и легко запоминается. С давних времен украинцы связывали названия месяцев с погодными явлениями и хозяйственной деятельностью соответственно времени года. Похожие слова есть и в других славянских языках. Мы рассказали, почему месяцы так называются и какие названия совсем не очевидны.

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Січень

Название первого месяца года связывают со словом "січа", что означает расчищенный от деревьев участок леса, чаще всего - для лесозаготовки. В этот период наши предки занимались подсечкой деревьев перед весенним выкорчевыванием, что повышало урожайность земель. Похожие названия у первого месяца есть в других славянских языках.

Существует и народное толкование того, почему січень так называется - якобы в этом месяце лицо секут морозы и ветра. Однако это толкование не имеет таких убедительных доказательств, как версия про заготовку леса.

Другие украинские названия месяца: просинець, прозимець, студень, вогневик.

Лютий

Самый короткий месяц года имеет значения "суровый", "жестокий", "злой". Такое название отражает характерные для конца зимы морозы и метели. В давние времена чаще лютим или лютнем называли нынешний январь.

Другие украинские названия месяца: сніговій, казибрід, сніжень, бокогрій, межень, палютий.

Березень

Существует несколько версий, почему березень так называется. Самая очевидная - месяц назван в честь березы, которая зацветает и выделяет сок в начале весны. По другой теории месяц получил название в честь березозола - промысла сжигания березы для получения золы, из которой изготовляют стекло.

В давние времена березнем называли второй месяц весны, то есть нынешний апрель. А первый весенний месяц назывался "марець", что происходит от имени бога растительности и плодородия Марса. Именно это название можно встретить в украинской литературе до 18 века.

Другие украинские названия месяца: сухий, марець, соковик, крапельник, весновій, зимобор.

Квітень

В давние времена второй весенний месяц украинцы называли "березень". Нынешнее название стало массовым примерно в 18-19 веке. Слово "квітень" связано с появлением первых весенних цветов и зацветанием деревьев.

Другие украинские названия месяца: березень, цвітень, красенець, снігогін, капельник, сочень.

Травень

Название пятого месяца "травень", очевидно, связано с травой, которая покрывает землю в конце весны. Это слово очень древнее и встречается также в других славянских языках. В 17-18 веке месяц называли "май" на латинский манер, однако в 20 веке было возрождено традиционное славянское название.

Другие украинские названия месяца: май.

Червень

Украинское название первого летнего месяца "червень" происходит от распространенного в Украине насекомого "червець", из брюшка которого добывают красный краситель кармин.

Ещё одна версия, почему червень так называется, это появление красных цветов. Однако эта теория гораздо менее убедительна.

Другие украинские названия месяца: ізок, сінокіс, рум'янець, різноцвіт, гнилень, ґедзень, сонцекрес.

Липень

Название седьмого месяца в украинском языке объясняется просто - в этот период зацветает липа и начинается сбор липового меда. Для наших предков это было очень важное растение.

Другие украинские названия месяца: липець, косень, страдник, громовик, білень.

Серпень

Последний месяц лета наши предки посвящали сенокосу и жатве пшеницы. Вот почему серпень так называется - в этот период не обходились без серпа.

Другие украинские названия месяца: жнивень, хлібосол, городник, копень, барильник, спасівець, зоряничник.

Вересень

Первому месяцу осени название дал вереск - очень ценное медоносное растение с поздним цветением. Другие версии того, почему месяц вересень так называется, учеными считаются недостоверными.

Другие украинские названия месяца: маїк, сівень, покрійний, травник.

Жовтень

Украинское название второго осеннего месяца является уникальным и в других славянских языках не встречается. Связано оно с пожелтением листьев. Борис Гринченко считает, что жовтнем ранее назывался сентябрь, а десятый месяц года украинцы называли листопадом.

Другие украинские названия месяца: весільник, хмурень, грязень, передзимник, древопилень, зазимник.

Листопад

Связанное с опаданием листьев название листопад распространилось по Украине из западных областей, куда осень приходит позднее. В центральных и восточных регионах последний осенний месяц называли "грудень", а первый зимний месяц назывался "студнем". Там деревья к этому времени уже стояли голые.

Другие украинские названия месяца: напівзимник, братчини, перезимник, падолист, листогній.

Грудень

Первый месяц зимы и последний месяц года раньше назывался "студень". Современное название грудень распространилось по Украине к 19 веку и означает замерзшие грудки земли, а также окончание посева озимых.

Другие украинские названия месяца: студень, просинець, стужайло, вітрозим, лютовій, студинець, андріїв.

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