Новый фаворит "сырного мира" появился на севере Испании.

На севере Испании побил рекорд самого дорогого сыра мира "элитный" Астурийский сорт Cabrales.

Его удалось продать за 30 тысяч евро в рамках аукциона известному ресторатору Ивану Суаресу (владелец заведения El Llagar de Colloto в княжестве Астурия), сообщает Independent.

Речь идет о 2,2-килограммовой головке голубого сыра, которая завоевала награду лучшего сорта на 51-м ежегодном конкурсе Астурии. Сыр был изготовлен на местной семейной фабрике Los Puertos.

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Бизнес принадлежит предпринимательнице Розе Вади. Как прокомментировал ее сын Гильермо Пендас, семья знала, что делает хороший сыр, однако добиться такого результата не просто.

По словам самой Розы, технологический процесс изготовления этого сорта сыра заключается в том, что его выдерживают не менее восьми месяцев в пещере на высоте 1400 метров при температуре 7C, чтобы у него были соответствующие вкусовые качества.

Как прокомментировал победитель "сырного лота" господин Суарес, пойти на столь дорогостоящее приобретение его вдохновила "страсть к земле", а также понимание тяжелой работы сыроваров.

СМИ отмечает, что обычно стоимость сыра сорта Cabrales торгуется в диапазоне от 35 до 40 евро за килограмм. Для приготовления сыра используется сырое коровье молоко или смесь коровьего, овечьего и козьего молока. Сыр созревает в пещерах национальном парке Пикос-де-Эуропа.

Бывший рекорд самого дорогого сыра в Книге рекордов Гиннеса установили в 2019 году. Тогда головку сыра удалось продать на аукционе за 20 500 евро. Интересно, что прошлый лот также для своей коллекции приобрел господин Суарес.

Оказалось, что некоторым людям не следует есть сыр

Напомним, ранее мы писали, что людям с определенным перечнем болезней и проблем со здоровьем не рекомендовано употреблять сыр. Бесспорно, этот продукт богат молочнокислыми бактериями и еще рядом витаминов, в которых нуждается наш организм. Однако определенные противопоказания относительно его употребления все же существуют - подробнее, кому можно и нельзя есть сыр.

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