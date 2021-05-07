В Одессе оштрафовали водителя трактора, который ехал, отталкиваясь ковшом от асфальта.
Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области в Facebook.
Правоохранители обратили внимание на видео, которое появилось вчера в социальных сетях.
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«Водитель трактора двигался по улице Фонтанская дорога при помощи ковша, разрушая при этом асфальтовое покрытие дороги», - сообщили в полиции.
Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность водителя и составили на него административный протокол за ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению) КУоАП.
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