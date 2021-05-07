Патрульные полицейские привлекли к ответственности водителя за повреждение дороги.

В Одессе оштрафовали водителя трактора, который ехал, отталкиваясь ковшом от асфальта.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области в Facebook.

Правоохранители обратили внимание на видео, которое появилось вчера в социальных сетях.

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«Водитель трактора двигался по улице Фонтанская дорога при помощи ковша, разрушая при этом асфальтовое покрытие дороги», - сообщили в полиции.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность водителя и составили на него административный протокол за ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению) КУоАП.

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Автор: Денис Прядко