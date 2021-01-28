План едва не сорвался - копы подоспели в последний момент.

В Братиславе (Словакия) горе-вор ограбил местную заправку, но убежать не смог. А все благодаря местной жительнице, которая нашла способ задержать его до приезда копов - женщина предложила парню оральный секс, и тот согласился.

План перехвата едва не сорвался - копы подоспели в последний момент, сообщает Апостроф со ссылкой на местный телеканал Noviny.

Читайте также"Хочу на твой рейс!": стюардесса в мини-юбке станцевала под Бибера в узком проходе самолета и взорвала сеть (видео) 24-летний гражданин Сербии вошел в магазин при заправке и потребовал у сотрудника отдать ему деньги из кассы. Забрав наличные, парень принялся за сейф.

Пользуясь случаем, сотрудник магазина выбежал из здания через черный вход, чтобы вызвать полицию. В это же время, то ли к счастью грабителя, то ли наоборот, в заведение вошла посетительница. Быстро оценив ситуацию, она решилась на крайние меры.

Женщина предложила вору заняться оральным сексом просто здесь и сейчас. Недолго думая, парень согласился, о чем наверняка будет вспоминать в суде. Полиция застала пару просто на полу магазина, и как оказалось, копы подоспели в последний момент - героиня передала им стойкого серба со словами: "Теперь он ваш, я больше не могу".

Судя по всему, полицейские не стали проявлять таких нежностей, и тут же отобрали у парня все, что он успел украсть. Грабителя доставили в местный участок, где ему предстоит дождаться суда.

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Автор: УНИАН