Определите, кто из этих людей на картинке не является семьей - тест раскроет, как отношения в семье повлияли на вашу личность.

Этот тест помогает выяснить, как отношения в вашей семье сформировали вашу личность. Внимательно посмотрите на рисунок, на котором изображены три семьи - в каждой есть мама, папа и ребенок. Вы должны определить и угадать, какая из них не является семьей.

Кто из них не семья - личностный тест

Вариант 1

Если ваш ответ №1, то вы не ориентированы на семью и предпочитаете ей друзей и коллег. Причина, почему вы выбрали эту семью, возможно, заключается в том, что вы считаете, что отец на рисунке небрежно относится к ребенку и матери, или же мать держит ребенка подальше от отца, который кажется безответственным.

Хотя вы выбрали эту семью как ненастоящую, это все же настоящая семья, в которой мать держит ребенка и защищает его от нерадивого отца. Ваш ответ намекает на то, что вы, возможно, выросли без сильного отца. Но это также говорит о том, что вы - очень заботливый человек. Вы стремитесь сделать лучше жизнь других людей и наслаждаться этим чувством счастья. Возможно, вы не знаете, что такое настоящая семья, но ваши материнские инстинкты побуждают вас защищать других от боли, которую вы пережили в своей жизни.

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Вариант 2

Если ваш ответ №2, то вы ориентированы на семью и цените своих близких больше всего на свете.

Возможно, вы считаете эту семью ненастоящей, потому что старшие слишком сосредоточены на себе - и мать, и отец игнорируют ребенка и даже не держат друг друга за руку. Ваша интерпретация указывает на то, что для вас семья - важный и первоочередный приоритет. Те, кто ставит свои семейные потребности на первое место, могут построить стабильные и долговременные отношения. Вы похожи на человека, который всегда хочет, чтобы близкие были счастливы. Поэтому вы прилагаете усилия, чтобы установить доверие и сохранить привязанность.

Вариант 3

Если ваш ответ №3, возможно, у вас было травматическое прошлое или вы выросли в неблагополучной семье.

Потому что семья №3 - это счастливая и любящая семья. На рисунке изображены заботливые и любящие родители, а также хорошая связь с ребенком. Трудно поверить, что эта семья ненастоящая!

Ваше мнение намекает на негативное мышление, психологическую болезнь и недостаток доверия. Такое восприятие может быть следствием плохого воспитания или плохих отношений с самого раннего детства. Возможно, вы были свидетелем жестокого обращения, насилия или развода родителей в детстве, что привело к неправильному пониманию того, что такое здоровая семья.

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