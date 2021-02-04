Курьез случился на заседании городского совета 3 февраля.

Депутат Одесской мэрии Андрей Кисловский оговорился о строительстве Дворца спорта в районе международного аэропорта в городе.

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Курьез случился на заседании городского совета 3 февраля, видео опубликовало местное издание Думская.

Во время выступления с места Кисловский заявил: "Чтобы что-то украсть – надо что-то иметь". Фраза подняла хохот в зале, а депутат заметил, что "начал с конца".

"Поэтому давайте что-то поимеем. Тем более если нам за это еще и дают деньги", – продолжил одессит.

Журналисты сразу же нарезали цитату с "признанием" Кисловского и опубликовали видео под известную мелодию титров фильмов сценариста Роберта Уайда. Реакция социальных сетей не заставила себя ждать. Кое-кто в шутку заметил, что Кисловский показал "мастер-класс по воровстве".

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Автор: Яна Ставская