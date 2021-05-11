По данным СМИ, серьезных травм в результате драки никто не получил.

В Одессе двое таксистов подрались из-за пассажира.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Вартові Еспресо".

Как видно на снятых кадрах, водители устроили рукопашный бой, похожий на борцовскую схватку. Оказавшись на асфальте, они продолжили свою борьбу.

"В Одессе двое мужчин не поделили клиента и устроили спарринг. К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: Денис Прядко