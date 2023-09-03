Тест на группу крови по характеру полностью раскроет вашу личность и ее скрытые аспекты.

Биологи говорят, что по группе крови можно выяснить происхождение человека, склонность к тем или иным заболеваниям, и даже определенные черты характера. УНИАН предлагает пройти тест на характер, выбрав свою группу крови, чтобы узнать о себе самые невероятные вещи.

Какая у вас группа крови – тест на характер онлайн

Данный психологический тест на характер поможет вам осознать свои положительные и отрицательные черты, выяснить сильные и слабые стороны, а также больше узнать о своей личности. Посмотрите на картинку и прочитайте значение своей группы крови.

Группа крови А(II)

Люди со второй группой крови очень творческие, умные и эмоциональные. Страстная натура, но осторожная в принятии решений. Любите порядок и стабильность, всегда расчерчиваете границы и желаете, чтобы все было на своих местах. У вас высокий уровень эмоционального интеллекта, а также вам присуща последовательность действий. Бессистемные поступки – не ваш метод, вы склонны соблюдать правила социума. Тщеславны в своих мыслях и действиях, но легко впадаете в состояние стресса. Привыкли все держать в себе, тяжело открываетесь людям – и то, только тем, кому действительно доверяете.

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Отрицательный резус второй группы крови говорит о хороших навыках планирования и дисциплине, трудолюбии и настойчивости. Однако человек с такими показателями может быстро выйти из себя и достаточно внушаем.

Положительный резус второй группы крови – это признак настоящего лидера, способного руководить людьми. Вы надежный, верный и умный, но слишком темпераментный, гордый и вспыльчивый, из-за чего часто подвергаетесь критике.

Группа крови В (III)

Если у вас третья группа крови, вы предприимчивый и активный человек, всегда положительно воспринимающий перемены. Жизнерадостность и новаторство проявляются в постоянном желании свежих ощущений. Мозг у вас работает очень быстро, из-за чего идеи появляются молниеносно. Вам может быть скучно с другими людьми из-за их излишней медлительности. У вас хорошая память, склонность к точным наукам. Иногда можете оказаться ненадежным, беспечным, безответственным человеком, но только если заставлять вас делать то, чего вы делать не хотите. Особенность вашей личности – неспособность отпускать ситуации и людей, отсюда и склонность к нелогичным и даже опасным поступкам.

Отрицательный резус третьей группы крови – знак трудолюбия, волевого характера, стрессоустойчивости. Вы можете стать довольно успешным, если не будете потакать своему эгоизму.

Положительный резус третьей группы крови указывает на привязанность к семье и отношениям, сильную эмоциональную чувствительность. У вас высокий уровень IQ, поэтому высокие шансы достичь поставленных целей. Минус – неумение контролировать эмоции и безответственность в критических ситуациях.

Группа крови О (I)

Первая группа крови у людей, весьма уверенных в себе, общительных и настойчивых. У вас есть предпринимательская жилка и сильная воля. Вы очень щедры, можете проявлять себя в благотворительности. У вас высокие стандарты и трезвый ум, вы очень требовательны к себе и окружающим. Превосходные лидерские качества делают вас отличным руководителем, вы готовы работать усердно, чтобы достичь цели. На мелочах внимание не заостряете, всегда оцениваете общую картину. Вы считаете, что стакан всегда наполовину полон, но из-за излишней беспечности и нежелания вникать в детали, вас могут считать эгоцентричным. Если узнать вас получше, то окажется, что вы просто спокойный и преданный своим личным целям человек, не желающий погружаться в чужие проблемы.

Отрицательный резус первой группы крови можно найти у людей оптимистичных, решительных и волевых, но иногда жестких и эгоистичных.

Положительный резус первой группы крови – это признак ясного сознания, общительности и оптимизма. Негативные качества – нежелание познавать новый опыт, излишний консерватизм и эгоизм.

Группа крови АВ (IV)

Если у вас четвертая группа крови, то вас можно назвать дипломатичным человеком, общительным и открытым. Вы харизматичный и артистичный, рационально подходите к вещам. Скорее, интроверт, чем экстраверт, но можете быть чуткими по отношению к людям. Также вам присуща некая двойственность натуры, из-за чего вы часто теряетесь в собственных мыслях и вступаете во внутренний конфликт.

К сожалению, вас можно уличить в безответственности, нетерпимости, привычке критиковать остальных. Вы часто забываете обещания, не проявляете решительности и ведете себя отчужденно. В вашем характере совмещены особенности людей с третьей и второй группами крови.

Отрицательный резус четвертой группы крови намекает на высокий уровень интеллекта, постоянную тягу к знаниям, излишнее упрямство и проблемы с доверием.

Положительный резус четвертой группы крови – признак заботливого человека, сдержанного в эмоциях, а также высокоинтеллектуального. Из минусов – вас нелегко убедить в чем-то, к тому же, вы часто проявляете жесткость к другим людям.

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