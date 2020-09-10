Такой поступок женщину от штрафа не спас / скриншот видео
В Мариуполе женщина, на которую полиция составила постановление за нарушение, решила съесть копию документа.
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.
Женщину остановили за то, что она ехала не пристегнутой в автомобиле. Инспекторы решили составить постановление, но во время общения женщина начала есть документ.
"Заметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 гривню, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок", - добавили в полиции.
Водителей также призвали пользоваться средствами пассивной безопасности.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- На Львовщине оштрафован водитель бросился под колеса патрульных (видео)
- В Киеве водитель случайно передал патрульным наркотики, спрятанные в паспорте (фото)
- Полицейские остановили водительницу, чтобы привлечь ее в качестве свидетеля: она оказалась пьяной и с наркотиками (фото)
- На Житомирщине пьяный тракторист угрожал полицейским мачете
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram