У нарушительницы есть 10 дней на обжалование протокола.

В Мариуполе женщина, на которую полиция составила постановление за нарушение, решила съесть копию документа.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.

Женщину остановили за то, что она ехала не пристегнутой в автомобиле. Инспекторы решили составить постановление, но во время общения женщина начала есть документ.

"Заметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 гривню, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок", - добавили в полиции.

Водителей также призвали пользоваться средствами пассивной безопасности.

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Автор: Юрий Годован