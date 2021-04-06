Мужчина был настолько пьян, что даже не смог подуть в «Драгер».

Во Львове патрульные полицейские остановили нетрезвого водителя, который вместо документов предложил им колбасу.

Читайте такжеВ Одесской области пьяный мужчина избил жену и пытался сжечь ее домОб этом сообщается на странице сообщества Pitbull Lviv в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 5 апреля поздно вечером на улице Под Голоско. В оперативном чате патрульным полицейским поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов заметили автомобиль "Жигули" бежевого цвета, водитель которого, вероятно, был нетрезв.

"Уже через несколько минут его остановили патрульные. Водитель был настолько пьян, что не смог найти документы, а взамен предъявил патрульным колбасу, которую только что купил в магазине. Состояние "героя" не позволило ему пройти осмотр – продуть "Драгер" он физически не смог, а ехать в больницу отказался, чтобы не заразиться коронавирусом", - говорится в сообщении.

Впоследствии пользователи сообщества уточнили, что колбаса была нарезана слайсами и упакована. Когда пьяный мужчина таки нашел документы, то колбасу сложил в кошелек.

В пресс-службе патрульной полиции Львовской области УНИАН сообщили, что водителю, задержанному пьяным за рулем, 52 года. На него составили постановление по ст. 130 КУоАП – управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

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Автор: Мирослава Бзикадзе