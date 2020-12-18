Владелец элитного авто оставил его с работающим двигателем, а дедушка спонтанно решил угнать иномарку.

В Черниговской области задержан 80-летний мужчина за попытку угона автомобиля "Лексус".

Читайте такжеВ МВД объяснили нововведения в наказании за угон автоОб этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, сообщение о пропаже автомобиля в полицию поступило вечером 17 декабря.

«Заявитель рассказал правоохранителям, что транспортное средство стояло возле Крехаевского сельского совета, ключи остались в замке зажигания. Автомобиль был заведен, поскольку его владелец решил зайти в админздание лишь на несколько минут», - говорится в сообщении.

Ориентировка на автомобиль мгновенно была разослана патрулям, обслуживающим смежные районы. Меньше чем через час сотрудники Козелецкого отделения полиции догнали и заблокировали автомобиль "Лексус", которым завладел мужчина, 1940 г. р.

«Когда полицейские и неравнодушные граждане догнали автомобиль в Рожнах Броварского района Киевской области, были очень удивлены: за рулем находился 80-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что проезжал возле сельсовета на велосипеде, и когда увидел «Лексус», решил его угнать. Вместо элитного автомобиля он оставил свой старый велосипед», - рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что пенсионер раньше проблем с законом не имел, жил один. В полиции отмечают, что решение об угоне у пенсионера было спонтанным – это не были спланированные действия.

Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжается расследование в рамках ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Ирина Синельник