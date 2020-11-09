В американском городе Плейно, штат Техас, собака случайно прострелила из пистолета бедро своему хозяину.
Об этом сообщает GRM Daily, ссылаясь на страницу местного отделения полиции в Facebook.
«Представьте, что у вас заправлен за пояс пистолет. Вы подбираете собаку, и ее лапа застревает на курке и стреляет. Пуля попадает вам в бедро. Так вот, это случилось здесь, в Плейно», - говорится в сообщении.
По словам полицейского, который выезжал на место происшествия, мужчине повезло, и пуля не задела главную артерию.
«К счастью, это был сквозной выстрел, который не задел главную артерию. Мужчина самостоятельно добрался до больницы, с ним все в порядке», - отметил коп.
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