По словам полицейского, который выезжал на место происшествия, мужчине повезло, и пуля не задела главную артерию.

В американском городе Плейно, штат Техас, собака случайно прострелила из пистолета бедро своему хозяину.

Об этом сообщает GRM Daily, ссылаясь на страницу местного отделения полиции в Facebook.

«Представьте, что у вас заправлен за пояс пистолет. Вы подбираете собаку, и ее лапа застревает на курке и стреляет. Пуля попадает вам в бедро. Так вот, это случилось здесь, в Плейно», - говорится в сообщении.

По словам полицейского, который выезжал на место происшествия, мужчине повезло, и пуля не задела главную артерию.

«К счастью, это был сквозной выстрел, который не задел главную артерию. Мужчина самостоятельно добрался до больницы, с ним все в порядке», - отметил коп.

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Автор: УНИАН