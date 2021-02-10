По словам автора видео, мужчина работает на коммунальном предприятии "Броды".

Во Львовской области работник коммунальной службы запряг лошадь в сани и поехал на работу.

Читайте такжеДвое литовцев слепили себя "Феррари" из снега (видео)Видео опубликовано на YouTube.

По словам автора видео, мужчина работает на коммунальном предприятии "Броды".

"И сам покатался, и людям быстро путь прочистил", - говорится в видео.

Жители города предлагают выписать креативному мужчине премию.

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Автор: УНИАН