Жители города предлагают выписать мужчине премию / скриншот
Во Львовской области работник коммунальной службы запряг лошадь в сани и поехал на работу.
Читайте такжеДвое литовцев слепили себя "Феррари" из снега (видео)Видео опубликовано на YouTube.
По словам автора видео, мужчина работает на коммунальном предприятии "Броды".
"И сам покатался, и людям быстро путь прочистил", - говорится в видео.
Жители города предлагают выписать креативному мужчине премию.
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